ДЕЛАЮ ТЕКСТЫ, САЙТЫ, ИГРЫ

Доброго дня!! Маю для вас декілька резюме це мої певні здобутки:

1. SEO

2. Розробника WordPress

3. розробник Unreal Engine 4

3.1 резюме 3д розробника моделей в Blender

4. Canva

5. рерайтер

6. Коротке резюме автор курсових та дипломних робіт

1. Резюме SEO:

Ім'я: Димитрієв Ігор Дмитрович - копірайтер з двома роками досвіду роботи в написанні контенту для різноманітних інтернет-ресурсів. Я володію високим рівнем технічної грамотності, а також вмію швидко вивчати нові технічні та індустріальні теми.

Навички:

· Написання контенту для веб-сторінок, соціальних мереж, блогів, прес-релізів та інших онлайн-платформ.

· Оптимізація контенту для SEO та підвищення його привабливості для аудиторії.

· Використання аналітики та інструментів моніторингу, щоб вимірювати та аналізувати ефективність контенту.

· Вміння створювати привабливі та ефективні заголовки та лендинги.

· Досвід роботи з CMS та іншими веб-технологіями.

Досвід роботи: Копірайтер Лютий 2021 - дотепер

· Розробка та створення контенту для сайту компанії, що включає блог-пости, сторінки, продукти та послуги.

· Оптимізація контенту для SEO та збільшення трафіку на сайті.

· Розробка та написання прес-релізів та розсилок.

· Співпраця з дизайнерами та розробниками для створення ефективних лендінгів та маркетингових матеріалів.

2. Резюме розробника WordPress:

Також досвідчений розробник WordPress з більш ніж 5-річним досвідом у створенні високоякісних веб-сайтів. Я маю глибокі знання в галузі розробки WordPress, такі як теми, плагіни та користувальницькі функції. Я здатен створювати теми та плагіни з нуля та адаптувати існуючі відповідно до потреб клієнтів.

Мій досвід роботи з WordPress включає:

· Створення веб-сайтів з нуля, включаючи розробку тем та плагінів;

· адаптація та настроювання існуючих тем та плагінів;

· Оптимізація продуктивності веб-сайтів та зменшення часу завантаження сторінок;

· Інтеграція веб-сайтів з різноманітними сервісами та API;

· Розробка користувальницьких функцій та шорткодів.

3. Резюме розробник Unreal Engine 4:

Досвід у розробці ігор: відсутній

Знання мови програмування: C++, Unreal Engine 4

Додаткові навички:

· Робота з редактором Unreal Editor

· Розуміння основ геймдизайну та механік гри

Бажання навчатися Blueprints та розвиватися в галузі розробки ігор.

Освіта:

· Саморозвинений

Очікування:

· Розвиток у галузі розробки ігор

· Навчання новим технологіям та інструментам

· Співпраця з талановитими професіоналами у галузі розробки ігор

Готовий до виконання тестових завдань та співбесід на зазначений контактний номер.

3.1 резюме 3д розробника моделей в Blender:

Розробка 3D моделей у Blender

Досвід роботи: Немає

Освіта:

· Саморозвинений

Навички:

· Вміння створювати 3D об'єкти та сцени в Blender

· Знання основ 3D моделювання та анімації

· Розуміння принципів текстурування та освітлення в 3D сценах

· Базові знання програмування

· Знання англійської мови на рівні Intermediate Мета: Здобути досвід роботи в галузі 3D-моделювання та анімації в Blender, розвинути свої навички та відкрити до нових викликів.

4. Резюме Canva:

Досвідчений розробник Canva з 1 місяцем досвіду з широким спектром навичок у веб-розробці та дизайні. Володію високим рівнем володіння програмами Canva, Photoshop. Маю добрі комунікативні навички і вмію працювати в команді. З'вязок вказано вище резюме: телефон, Viber, Telegram, поштова скринька та Discord.

5. Резюме рерайтера:

Рерайтер з 1-річним досвідом у створенні унікального та змістовного контенту. Вміє швидко орієнтуватися в різних темах та проводити детальні дослідження для підготовки якісних текстів. Має досвід роботи зі структуруванням інформації та SEO-оптимізації текстів. Готовий до роботи в команді та виконання завдань у зазначені терміни.

6. Коротке резюме автор курсових та дипломних робіт:

На даний момент у мене є 2 роки досвіду роботи з підготовки курсових, рефератів, лабораторних робіт, бакалаврських та дипломних робіт. Маю високу кваліфікацію та досвід у виконанні наукових досліджень, аналізі даних, роботі з великим обсягом інформації та використанні різних джерел. Я орієнтований на результат та завжди готовий допомагаю вам у виконанні якісної та професійної роботи.

З повагою, Ігор

Контактні дані:

· Viber: +380631374830;

· Телеграма: +380631374830;

· Почтова скринька: [email protected];

· Discord: Egor33453567#1647;

· Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076505786413 ;

· Vk: https://vk.com/dimitriev2145 .