Gohandr22

Игорь Димитриев Gohandr22

 
23 годаУкраина/Черкассы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
ДЕЛАЮ ТЕКСТЫ, САЙТЫ, ИГРЫ

Доброго дня!! Маю для вас декілька резюме це мої певні здобутки: 

1. SEO

2. Розробника WordPress

3. розробник Unreal Engine 4

   3.1 резюме 3д розробника моделей в Blender

4.  Canva

5. рерайтер

6. Коротке резюме автор курсових та дипломних робіт

1. Резюме SEO:

Ім'я: Димитрієв Ігор Дмитрович  - копірайтер з двома роками досвіду роботи в написанні контенту для різноманітних інтернет-ресурсів. Я володію високим рівнем технічної грамотності, а також вмію швидко вивчати нові технічні та індустріальні теми.

Навички:

·         Написання контенту для веб-сторінок, соціальних мереж, блогів, прес-релізів та інших онлайн-платформ.

·         Оптимізація контенту для SEO та підвищення його привабливості для аудиторії.

·         Використання аналітики та інструментів моніторингу, щоб вимірювати та аналізувати ефективність контенту.

·         Вміння створювати привабливі та ефективні заголовки та лендинги.

·         Досвід роботи з CMS та іншими веб-технологіями.

Досвід роботи: Копірайтер Лютий 2021 - дотепер

·         Розробка та створення контенту для сайту компанії, що включає блог-пости, сторінки, продукти та послуги.

·         Оптимізація контенту для SEO та збільшення трафіку на сайті.

·         Розробка та написання прес-релізів та розсилок.

·         Співпраця з дизайнерами та розробниками для створення ефективних лендінгів та маркетингових матеріалів.

2. Резюме розробника WordPress:

Також досвідчений розробник WordPress з більш ніж 5-річним досвідом у створенні високоякісних веб-сайтів. Я маю глибокі знання в галузі розробки WordPress, такі як теми, плагіни та користувальницькі функції. Я здатен створювати теми та плагіни з нуля та адаптувати існуючі відповідно до потреб клієнтів.

Мій досвід роботи з WordPress включає:

·         Створення веб-сайтів з нуля, включаючи розробку тем та плагінів;

·         адаптація та настроювання існуючих тем та плагінів;

·         Оптимізація продуктивності веб-сайтів та зменшення часу завантаження сторінок;

·         Інтеграція веб-сайтів з різноманітними сервісами та API;

·         Розробка користувальницьких функцій та шорткодів.

3. Резюме розробник Unreal Engine 4:

Досвід у розробці ігор: відсутній

Знання мови програмування: C++, Unreal Engine 4

Додаткові навички:

·         Робота з редактором Unreal Editor

·         Розуміння основ геймдизайну та механік гри

Бажання навчатися Blueprints та розвиватися в галузі розробки ігор.

Освіта:

·         Саморозвинений

Очікування:

·         Розвиток у галузі розробки ігор

·         Навчання новим технологіям та інструментам

·         Співпраця з талановитими професіоналами у галузі розробки ігор

Готовий до виконання тестових завдань та співбесід на зазначений контактний номер.

3.1 резюме 3д розробника моделей в Blender:

Розробка 3D моделей у Blender 

Досвід роботи: Немає 

Освіта: 

·         Саморозвинений

Навички:

·         Вміння створювати 3D об'єкти та сцени в Blender

·         Знання основ 3D моделювання та анімації

·         Розуміння принципів текстурування та освітлення в 3D сценах

·         Базові знання програмування

·         Знання англійської мови на рівні Intermediate Мета: Здобути досвід роботи в галузі 3D-моделювання та анімації в Blender, розвинути свої навички та відкрити до нових викликів.

4. Резюме Canva:

Досвідчений розробник Canva з 1 місяцем досвіду з широким спектром навичок у веб-розробці та дизайні. Володію високим рівнем володіння програмами Canva, Photoshop. Маю добрі комунікативні навички і вмію працювати в команді.  З'вязок вказано вище резюме: телефон, Viber, Telegram, поштова скринька та Discord.

5. Резюме рерайтера:

Рерайтер з 1-річним досвідом у створенні унікального та змістовного контенту. Вміє швидко орієнтуватися в різних темах та проводити детальні дослідження для підготовки якісних текстів. Має досвід роботи зі структуруванням інформації та SEO-оптимізації текстів. Готовий до роботи в команді та виконання завдань у зазначені терміни. 

6. Коротке резюме автор курсових та дипломних робіт:

На даний момент у мене є 2 роки досвіду роботи з підготовки курсових, рефератів, лабораторних робіт, бакалаврських та дипломних робіт. Маю високу кваліфікацію та досвід у виконанні наукових досліджень, аналізі даних, роботі з великим обсягом інформації та використанні різних джерел. Я орієнтований на результат та завжди готовий допомагаю вам у виконанні якісної та професійної роботи.

 

З повагою, Ігор

Контактні дані:

·         Viber: +380631374830;

·         Телеграма: +380631374830;

·         Почтова скринька: [email protected];

·         Discord: Egor33453567#1647;

·         Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076505786413 ;

·          Vk: https://vk.com/dimitriev2145 .

 

WordPressUnreal EnginePhotoshop
Портфолио
Показать больше работ
Продающие тексты
нет отзывов
$7/час
от $3от 7 часов
#294
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$100/час
от $20от 15 дней
#396
3D-графика
нет отзывов
$250/час
от $200от 100 дней
#698
Веб-программирование
нет отзывов
$200/час
от $15от 1 дня
#2507
Копирайтинг
нет отзывов
$7/час
от $3от 4 дней
#2913