Доброго дня!! Маю для вас декілька резюме це мої певні здобутки:
1. SEO
2. Розробника WordPress
3. розробник Unreal Engine 4
3.1 резюме 3д розробника моделей в Blender
4. Canva
5. рерайтер
6. Коротке резюме автор курсових та дипломних робіт
1. Резюме SEO:
Ім'я: Димитрієв Ігор Дмитрович - копірайтер з двома роками досвіду роботи в написанні контенту для різноманітних інтернет-ресурсів. Я володію високим рівнем технічної грамотності, а також вмію швидко вивчати нові технічні та індустріальні теми.
Навички:
· Написання контенту для веб-сторінок, соціальних мереж, блогів, прес-релізів та інших онлайн-платформ.
· Оптимізація контенту для SEO та підвищення його привабливості для аудиторії.
· Використання аналітики та інструментів моніторингу, щоб вимірювати та аналізувати ефективність контенту.
· Вміння створювати привабливі та ефективні заголовки та лендинги.
· Досвід роботи з CMS та іншими веб-технологіями.
Досвід роботи: Копірайтер Лютий 2021 - дотепер
· Розробка та створення контенту для сайту компанії, що включає блог-пости, сторінки, продукти та послуги.
· Оптимізація контенту для SEO та збільшення трафіку на сайті.
· Розробка та написання прес-релізів та розсилок.
· Співпраця з дизайнерами та розробниками для створення ефективних лендінгів та маркетингових матеріалів.
2. Резюме розробника WordPress:
Також досвідчений розробник WordPress з більш ніж 5-річним досвідом у створенні високоякісних веб-сайтів. Я маю глибокі знання в галузі розробки WordPress, такі як теми, плагіни та користувальницькі функції. Я здатен створювати теми та плагіни з нуля та адаптувати існуючі відповідно до потреб клієнтів.
Мій досвід роботи з WordPress включає:
· Створення веб-сайтів з нуля, включаючи розробку тем та плагінів;
· адаптація та настроювання існуючих тем та плагінів;
· Оптимізація продуктивності веб-сайтів та зменшення часу завантаження сторінок;
· Інтеграція веб-сайтів з різноманітними сервісами та API;
· Розробка користувальницьких функцій та шорткодів.
3. Резюме розробник Unreal Engine 4:
Досвід у розробці ігор: відсутній
Знання мови програмування: C++, Unreal Engine 4
Додаткові навички:
· Робота з редактором Unreal Editor
· Розуміння основ геймдизайну та механік гри
Бажання навчатися Blueprints та розвиватися в галузі розробки ігор.
Освіта:
· Саморозвинений
Очікування:
· Розвиток у галузі розробки ігор
· Навчання новим технологіям та інструментам
· Співпраця з талановитими професіоналами у галузі розробки ігор
Готовий до виконання тестових завдань та співбесід на зазначений контактний номер.
3.1 резюме 3д розробника моделей в Blender:
Розробка 3D моделей у Blender
Досвід роботи: Немає
Освіта:
· Саморозвинений
Навички:
· Вміння створювати 3D об'єкти та сцени в Blender
· Знання основ 3D моделювання та анімації
· Розуміння принципів текстурування та освітлення в 3D сценах
· Базові знання програмування
· Знання англійської мови на рівні Intermediate Мета: Здобути досвід роботи в галузі 3D-моделювання та анімації в Blender, розвинути свої навички та відкрити до нових викликів.
4. Резюме Canva:
Досвідчений розробник Canva з 1 місяцем досвіду з широким спектром навичок у веб-розробці та дизайні. Володію високим рівнем володіння програмами Canva, Photoshop. Маю добрі комунікативні навички і вмію працювати в команді. З'вязок вказано вище резюме: телефон, Viber, Telegram, поштова скринька та Discord.
5. Резюме рерайтера:
Рерайтер з 1-річним досвідом у створенні унікального та змістовного контенту. Вміє швидко орієнтуватися в різних темах та проводити детальні дослідження для підготовки якісних текстів. Має досвід роботи зі структуруванням інформації та SEO-оптимізації текстів. Готовий до роботи в команді та виконання завдань у зазначені терміни.
6. Коротке резюме автор курсових та дипломних робіт:
На даний момент у мене є 2 роки досвіду роботи з підготовки курсових, рефератів, лабораторних робіт, бакалаврських та дипломних робіт. Маю високу кваліфікацію та досвід у виконанні наукових досліджень, аналізі даних, роботі з великим обсягом інформації та використанні різних джерел. Я орієнтований на результат та завжди готовий допомагаю вам у виконанні якісної та професійної роботи.
З повагою, Ігор
Контактні дані:
· Viber: +380631374830;
· Телеграма: +380631374830;
· Почтова скринька: [email protected];
· Discord: Egor33453567#1647;
· Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076505786413 ;
· Vk: https://vk.com/dimitriev2145 .
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