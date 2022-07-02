Написать, так чтобы замотивирывать людей подписаться

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Закрыт24 заявки611 просмотров

Скидываю пример простыми словами. Вам надо написать, так чтобы замотивирывать людей подписаться. 

Добавить различные смайлы. Чтобы запись была красивая!

ПРИМЕР :

VEYDE - GITARISTИзвестный НОВОСИБИРСКИЙ гитарист из ТикТока создал сообщество в вк!  Приглашает вас послушать известные песни под гитару в его исполнении! ПЕРЕХОДИТЕ И СЛУШАЙТЕ ЛУЧШИЕ ИСПОЛНЕНИЯСООБЩЕСТВО: https://vk.com/veyde_guitar_coverПРОФИЛЬ: vk.com/vlados_veydeТикТок: https://vt.tiktok.com/ZSdEcSpP1/[Ссылка]TikTokhttps://vt.tiktok.com/ZSdEcSpP1/[Ссылка]TikTokhttps://vt.tiktok.com/ZSdEcSpP1/

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