Необходимо подготовить 2-3 тестовых поста, посвященных важным событиям в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Посты должны быть согласованы для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Ожидается качественный контент, отражающий актуальные события региона.
Требуется текст для привлечения клиентов.
Добрый день!
Нужен рекламный текст который будет распространяться по различным пабликам.
Текст должен быть грамотным и убедительным.
Он должен привлекать людей написать мне и оформить по моей реферальной ссылке дебетовую карту.Пример как есть сейчас я скину лично.С фрилансером я хочу обговорить все идеи по созданию текста.Рассматриваю фрилансеров с отзывами.
Заявки фрилансеров
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