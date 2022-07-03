Требуется текст для привлечения клиентов.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт18 заявок512 просмотров

Добрый день!

Нужен рекламный текст который будет распространяться по различным пабликам.

Текст должен быть грамотным и убедительным.

Он должен привлекать людей написать мне и оформить по моей реферальной ссылке дебетовую карту.Пример как есть сейчас я скину лично.С фрилансером я хочу обговорить все идеи по созданию текста.Рассматриваю фрилансеров с отзывами.

3 года назад
ivangeras2001
Иван 
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