Отредактировать данные в файлах pdf

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка743 просмотра

Заменить данные в данные в таблицах до 30 замен и заменить одну из таблиц на новую.  Необходимо сохранить оформление оригинального документа. Файлов для замены 3. в приложение прикреплен 1 образец

3 года назад
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