Видео для инстаграма

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка631 просмотр

Добрый день

Необходимо делать видео рилсы для аккаунта в инстаграме на основании моих фото или видео. Я могу их делать самостоятельно, но не успеваю практически.

Также нужны будут ваши консультации какие материалы нужны вам для этого.

Цену пишите за один рилс.

На постоянной основе

3 года назад
Oskar2000
Аскар 
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Заявки фрилансеров

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