Требуется обработка фотографии для резюме с темным фоном. Необходимо сделать фон светлым, при этом важно сохранить естественный вид волос, чтобы они не были обрезаны и выглядели аккуратно. Уделите внимание деталям и качеству обработки.
Видео для инстаграма
Добрый день
Необходимо делать видео рилсы для аккаунта в инстаграме на основании моих фото или видео. Я могу их делать самостоятельно, но не успеваю практически.
Также нужны будут ваши консультации какие материалы нужны вам для этого.
Цену пишите за один рилс.
На постоянной основе
Заявки фрилансеров
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