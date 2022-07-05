Добрый день

Необходимо делать видео рилсы для аккаунта в инстаграме на основании моих фото или видео. Я могу их делать самостоятельно, но не успеваю практически.

Также нужны будут ваши консультации какие материалы нужны вам для этого.

Цену пишите за один рилс.

На постоянной основе