Фон удалить и заменить в афишке

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Закрыт26 заявок672 просмотра

Есть афиша с анонсом в psd, нужно под каждого спикера фотку заменить и текст. На фото - человек, его нужно вырезать аккуратно из фона и поставить на картинку, автоматическое удаление фона не подходит.  Таких файлика 2 нужно сегодня.  

3 года назад
GetFriday
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