Необходимо обработать пару фотографий, включая выравнивание, коррекцию цвета и улучшение общего качества изображений. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.
Фон удалить и заменить в афишке
Есть афиша с анонсом в psd, нужно под каждого спикера фотку заменить и текст. На фото - человек, его нужно вырезать аккуратно из фона и поставить на картинку, автоматическое удаление фона не подходит. Таких файлика 2 нужно сегодня.
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