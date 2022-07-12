Есть две фотографии, на одной красным выделена область, которую надо перенести на вторую фотографию. Сделать это надо так чтобы казалось, будто часть в красной области изначально была на Красной фотографии (не было видно, что это прифотошоплено). Также прикрепляю чистую версию фотографии, без красной пометки.