Отретушировать фото для маркетплейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт64 заявки1314 просмотров

Нужно отретушировать фото для маркетплейсов - одежда, обувь и т.д. Убрать ненужные складки, не сильная ретушь лица и кожи. Фото много. 50р/шт

3 года назад
guest_16179713157667
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Василисса
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Соня
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
11 дней назад
3 года назад
Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алика
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Клавдія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катя
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Полина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олексій
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Рустем
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
50 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Диана
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
Таминкин
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анар
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Михаил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алёна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Вероника
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вика
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Назарий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Регина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Руслана
 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 отзывов
3 года назад
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Григор
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов
3 года назад
Виталий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Иван
 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
71 отзыв(-3)
3 года назад
Кирилл
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Сергій
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обработка фото в Adobe Photoshop Lightroom

    $3

    Требуется обработка фотографии в Adobe Photoshop Lightroom с акцентом на коррекцию света, теней и других визуальных параметров. Необходимо добиться естественного и привлекательного вида изображения.

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать данные в файлах pdf

    Требуется отредактировать данные в PDF-файлах: выполнить до 30 замен и заменить одну из таблиц на новую. Важно сохранить оформление оригинального документа. В приложении представлен один образец для работы.

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Фон удалить и заменить в афишке

    Необходимо удалить фон с фотографий спикеров и заменить их на афише в формате PSD. Требуется аккуратное вырезание, автоматические методы не подходят. Всего два файла нужно обработать сегодня.

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото

    Необходимо обработать пару фотографий, включая выравнивание, коррекцию цвета и улучшение общего качества изображений. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обрезать объект и добавить на картинку. Написать текст.

    Требуется обрезать персонажа с оружием от фона и добавить в его руку тортик. Также необходимо написать текст 'Happy Birthday to you, owa-owa' на уровне пояса в субтитрах. Обработка фотографий должна быть выполнена качественно.

    Обработка фотографий57 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео для инстаграма

    Требуется создание видео рилсов для Instagram на основе предоставленных фотографий и видео. Ожидается консультация по необходимым материалам. Укажите цену за один рилс. Задача на постоянной основе.

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать фон изображения светлым

    Требуется обработка фотографии для резюме с темным фоном. Необходимо сделать фон светлым, при этом важно сохранить естественный вид волос, чтобы они не были обрезаны и выглядели аккуратно. Уделите внимание деталям и качеству обработки.

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн картины

    Необходимо создать дизайн картины с изображением клуба 27 и добавить надпись «не добро пожаловать в клуб». Заказ предназначен для подарка другу на его 27-летие, будет распечатан на холсте. Подходящая фотография может быть использована для дизайна.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад