Требуется перенести красную выделенную область с одной фотографии на другую. Необходимо сделать так, чтобы перемещенная часть выглядела естественно и не выдавала фотошопа. Прилагается чистая версия фотографии без выделений для работы.
Ретушь старого фото
Нужно отреставрировать две фотографии
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