Необходимо заменить значения на циферблате двух фотографий. Требуется обработка изображений с корректировкой показаний. Обеспечить качество и точность изменений.
Фотошоп
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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