Необходимо отредактировать несколько фотографий в Photoshop, добавляя уникальные элементы для каждой. Задачи включают добавление надписи, бейсболки, формы военного и других объектов. Обсуждение деталей редактирования для оценки сложности работы.
Креативы для Amazon Posts
Нужно 100 креативов для amazon post из нашего фото стока.
Forbidden:
- Collages and crowded images
- Images with embedded text
Requirements for images:
Every image should be differ from other
Animation is not permitted.
Color Format: RGB.
Display Aspect Ratio: 1x1, 16x9, 4x3.
File Format: JPG or PNG.
Maximum File size: 100MB.
Resolution: 640x640 pixels or larger.
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