Креативы для Amazon Posts

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок378 просмотров

Нужно 100 креативов для amazon post из нашего фото стока.

Forbidden:

- Collages and crowded images

- Images with embedded text

Requirements for images:

Every image should be differ from other

Animation is not permitted.

Color Format: RGB.

Display Aspect Ratio: 1x1, 16x9, 4x3.

File Format: JPG or PNG.

Maximum File size: 100MB.

Resolution: 640x640 pixels or larger.

3 года назад
_alina_drobot
Алина 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

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