Отредактировать несколько фотографий в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт23 заявки931 просмотр

Ниже приведено несколько фотографий, каждую из них надо немного отредактировать - добавив туда несколько элементов поверх фотографии. Каждую фотографию надо отредактировать по-своему - это обсуждается лично, примерно план работ следующий - для оценки сложности и времени выполнения.

1. Добавить на доску надпись, на голову кипу и на грудь звезду давида

2. Добавить бейсболку с вертолетом и стопку денег на стол

3. Добавить форму украинского военного с флагом и т.п

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