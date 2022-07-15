Ниже приведено несколько фотографий, каждую из них надо немного отредактировать - добавив туда несколько элементов поверх фотографии. Каждую фотографию надо отредактировать по-своему - это обсуждается лично, примерно план работ следующий - для оценки сложности и времени выполнения.

1. Добавить на доску надпись, на голову кипу и на грудь звезду давида

2. Добавить бейсболку с вертолетом и стопку денег на стол

3. Добавить форму украинского военного с флагом и т.п