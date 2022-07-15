Мелкие правки в скан копии документа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок311 просмотров

десяток правок в одно-страничком  pdf документе (скан). Пример правок в приложении

3 года назад
guest_16578902802369
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anuta_19
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
все идеально. лучшие рекомендации
Быстрая связь и четко поставленная задача, рекомендую)

Заявки фрилансеров

Елена
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
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3 года назад
Александр
 
51 год
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Был
9 дней назад
94 отзыва
3 года назад
Лучший дизайнер фото марта
#1
Обработка фотографий
Дарья
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
anuta_19
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
3 года назад
Александр
 
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Был
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