Сделать инфографику к карточке товара

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок627 просмотров

Нужно сделать инфографику для карточки товара на ВБ.

Подогнать размер фото 900*1200 пикселей.

1. Фото. Наименование товара, высокое качество

2. Фото. Указать размер, вес (размер без усиков - 70 мм, размер с усиками -120мм, вес -18гр)

3. Фото. Указать размер,вес. (размер без усиков - 65 мм, размер с усиками -100мм, вес -11гр)

4. Фото. Острый и надежный двойник BN #7

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