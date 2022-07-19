Требуется обработка трех фотографий в Фотошопе для размещения на маркетплейсе. Обратите внимание на качество и привлекательность изображений для успешных продаж.
Сделать инфографику к карточке товара
Нужно сделать инфографику для карточки товара на ВБ.
Подогнать размер фото 900*1200 пикселей.
1. Фото. Наименование товара, высокое качество
2. Фото. Указать размер, вес (размер без усиков - 70 мм, размер с усиками -120мм, вес -18гр)
3. Фото. Указать размер,вес. (размер без усиков - 65 мм, размер с усиками -100мм, вес -11гр)
4. Фото. Острый и надежный двойник BN #7
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