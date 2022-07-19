Необходимо подготовить 100 уникальных креативов для Amazon Posts из нашего фото стока. Изображения должны быть без коллажей и текста, в формате JPG или PNG, с заданным соотношением сторон и разрешением не менее 640x640 пикселей. Максимальный размер файла — 100MB. Обратите внимание на требования к цвету и уникальности каждого изображения.