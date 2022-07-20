Фотомонтаж

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок236 просмотров

здравствуйте! нужно сделать фотомонтаж! на свадебном фото заменить два лица жениха и невесты!

3 года назад
aleksandra1993
Александра 
31 год
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

yaroslavzxsss
Ярослав 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Ярослав все ооочень быстро сделал! Соблюдены всё сроки и пожелания, корректировки все сделаны. Ещё раз спасибо, буду обращаться ещё!
Хороший заказчик, четко поставленная задача. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Костя
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
yaroslavzxsss
Ярослав 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Тосям
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
13 отзывов(-1)
3 года назад
Яна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
5 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать инфографику к карточке товара

    Требуется разработать инфографику для карточки товара на ВБ. Нужно обработать фотографии, подогнать размер до 900*1200 пикселей и указать размеры и вес товара. Включить высококачественные фото с указанием размеров и веса для двух товаров, а также описание острого и надежного двойника BN #7.

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Коллаж животных в костюмах

    Требуется создать коллаж с животными в викторианских костюмах. Необходимо обработать фотографии, вставив морды животных в костюмы, и подготовить два парных изображения и одно с пятью питомцами. Исходные файлы для дальнейшей печати также должны быть предоставлены.

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Мелкие правки в скан копии документа

    $20

    Требуется внести десяток мелких правок в одностраничный сканированный документ в формате PDF. Пример правок предоставлен в приложении. Ожидается внимательное отношение к деталям и качество выполнения.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Креативы для Amazon Posts

    $50

    Необходимо подготовить 100 уникальных креативов для Amazon Posts из нашего фото стока. Изображения должны быть без коллажей и текста, в формате JPG или PNG, с заданным соотношением сторон и разрешением не менее 640x640 пикселей. Максимальный размер файла — 100MB. Обратите внимание на требования к цвету и уникальности каждого изображения.

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать несколько фотографий в фотошопе

    Необходимо отредактировать несколько фотографий в Photoshop, добавляя уникальные элементы для каждой. Задачи включают добавление надписи, бейсболки, формы военного и других объектов. Обсуждение деталей редактирования для оценки сложности работы.

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фотографии

    Необходимо обработать прикрепленную фотографию: удалить водяной знак и добавить текст (латиницей или кириллицей). При успешном выполнении задания, предусмотрена работа с несколькими другими фото по аналогии.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад