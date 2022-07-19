Требуется разработать инфографику для карточки товара на ВБ. Нужно обработать фотографии, подогнать размер до 900*1200 пикселей и указать размеры и вес товара. Включить высококачественные фото с указанием размеров и веса для двух товаров, а также описание острого и надежного двойника BN #7.