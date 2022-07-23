Сделать фотки "более профессиональными, художественными" (обновлено)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок635 просмотров

Есть фотография в формате CR3 (кэнон-вский аналог RAW).

Нужно придать фотографии художественность, профессиональность. Убрать шумы насколько можно и прочие дефекты.

Небо в тот день было багрянное, но на фотке этого не видно. Может удастся вытянуть из RAW красивое небо. В другой день было еще красивее, присылаю также образцы (JPG только). Может удастся сделать что-то подобное.

Если понравится результат - завтра пришлю еще пару фото на обработку.

Оригиналы скину исполнителю. Выберу исполнителя УТРОМ В СРЕДУ

Присылайте окончательную цену и свое портфолио по обработке фоток. Спасибо.

P.S: Забыл прикрепить файлы. Прикрепляю.

3 года назад
Zdorova1
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

TatianaPetrova
43 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Вновь обратился к Татьяне сперва с одной фотографией, а в итоге сделали три, потому что все сделано как всегда качественно.
Все на высоте! Отличная коммуникация, четко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Діана
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Володимир
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Арина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Настя
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
TatianaPetrova
43 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий
Вячеслав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Тосям
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
13 отзывов(-1)
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать разные фоны для препарата

    Необходимо разработать 3-4 реалистичных фона для фотографий препарата, имитируя натуральные условия съемки. Фоны должны выглядеть как снимки, сделанные на телефон, и включать различные варианты: на столе, подоконнике, диване или в руке. Исходные фотографии предоставлены.

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо состарить человека на фото, лет на 20-25.

    Требуется состарить человека на фотографии на 20-25 лет. Необходимо добавить различные признаки старости, такие как морщины, седина, более густые брови и узкие скулы. Фото используется для памятника, более старого изображения нет.

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ретушь фото

    Требуется ретушь 50 портретных фотографий. Задача включает в себя обработку изображений для улучшения их качества и визуального восприятия. Основное внимание уделяется деталям лица и общему виду фотографий.

    Обработка фотографий68 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фотомонтаж

    $1

    Необходимо выполнить фотомонтаж на свадебном фото, заменив лица жениха и невесты. Работа требует аккуратной обработки изображений и естественного результата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать инфографику к карточке товара

    Требуется разработать инфографику для карточки товара на ВБ. Нужно обработать фотографии, подогнать размер до 900*1200 пикселей и указать размеры и вес товара. Включить высококачественные фото с указанием размеров и веса для двух товаров, а также описание острого и надежного двойника BN #7.

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Коллаж животных в костюмах

    Требуется создать коллаж с животными в викторианских костюмах. Необходимо обработать фотографии, вставив морды животных в костюмы, и подготовить два парных изображения и одно с пятью питомцами. Исходные файлы для дальнейшей печати также должны быть предоставлены.

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад