Необходимо разработать 3-4 реалистичных фона для фотографий препарата, имитируя натуральные условия съемки. Фоны должны выглядеть как снимки, сделанные на телефон, и включать различные варианты: на столе, подоконнике, диване или в руке. Исходные фотографии предоставлены.
Сделать фотки "более профессиональными, художественными" (обновлено)
Есть фотография в формате CR3 (кэнон-вский аналог RAW).
Нужно придать фотографии художественность, профессиональность. Убрать шумы насколько можно и прочие дефекты.
Небо в тот день было багрянное, но на фотке этого не видно. Может удастся вытянуть из RAW красивое небо. В другой день было еще красивее, присылаю также образцы (JPG только). Может удастся сделать что-то подобное.
Если понравится результат - завтра пришлю еще пару фото на обработку.
Оригиналы скину исполнителю. Выберу исполнителя УТРОМ В СРЕДУ
Присылайте окончательную цену и свое портфолио по обработке фоток. Спасибо.
P.S: Забыл прикрепить файлы. Прикрепляю.
Выбранный исполнитель
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