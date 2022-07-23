Есть фотография в формате CR3 (кэнон-вский аналог RAW).

Нужно придать фотографии художественность, профессиональность. Убрать шумы насколько можно и прочие дефекты.

Небо в тот день было багрянное, но на фотке этого не видно. Может удастся вытянуть из RAW красивое небо. В другой день было еще красивее, присылаю также образцы (JPG только). Может удастся сделать что-то подобное.

Если понравится результат - завтра пришлю еще пару фото на обработку.

Оригиналы скину исполнителю. Выберу исполнителя УТРОМ В СРЕДУ

Присылайте окончательную цену и свое портфолио по обработке фоток. Спасибо.

P.S: Забыл прикрепить файлы. Прикрепляю.