Необходимо обработать фотографии, убрав лишние предметы на фоне и уменьшив талию. Ожидается качественная ретушь, с учетом всех деталей и естественности изображения.
Правки на фото
Нужно заменить цвет галстука на яркий(нужно несколько вариантов цвета галстука), подправить разрез под нижнюю пуговицу, снизу по центру убрать голубой цвет рубашки (сделать типа ремня от брюк или что-то другое не навязчивое)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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