Правки на фото

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки234 просмотра

Нужно заменить цвет галстука на яркий(нужно несколько вариантов цвета галстука), подправить разрез под нижнюю пуговицу, снизу по центру убрать голубой цвет рубашки (сделать типа ремня от брюк или что-то другое не навязчивое)

3 года назад
Eduard_Kapuza
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

Татьяна
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
Лучший дизайнер фото марта
#1
Обработка фотографий
Діана
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад

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