Требуется разработать универсальный шаблон для изменения цифровых значений на изображении. Пример скрина прикреплен для ознакомления. Основное внимание уделите удобству использования шаблона и возможности его применения к различным изображениям.
Переместить предмет с одного фото на другое
Переместить предмет с одного фото на другое
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