Ищется специалист для профессиональной обработки трех фотографий. Необходима качественная работа с изображениями, включая цветокоррекцию и ретушь. Убедительная просьба предоставить готовые результаты.
Переделать фото
Заменить человека на фото. На человека без волос на голове поместить человека с бородой.
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