Требуется обновить информацию на сайте, включая изменение адресов на актуальные, замену фотографий автомобилей Октавии и Оптимы, а также редактирование раздела 'Преимущества'. Также необходимо заменить фотографию с такси. Задача требует внимательности и аккуратности в выполнении.
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Нужно обработать 1 фотографию в стилистике моего Инстраграм
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