Обработать фотографию

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Завершен26 заявок864 просмотра

Нужно обработать 1 фотографию в стилистике моего Инстраграм 

3 года назад
guest_16588531613843
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

K_drd
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$5
1 день
Грамотная и квалифицированная девушка, умеет и знает что и как нужно сделать, быстро нашёл общий язык и получил желаемый результат, спустя большое количество времени поиска тут, рекомендую
Хорошо поставил необходимые задачи и критерии. Приятный человек в общении. Сразу нашли общий язык и быстро пришли к неодходимому результату. Благодарю за работу.)

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