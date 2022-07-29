Добрый день!

Есть фото 4 футболок. Нужно нанести на них изображения 2 принтов (по запросу отправлю вектор). Каждый принт на каждую из 4х футболок (расположения принта спереди на груди). Расположение и размер должны соответствовать реальным пропорциям (сообщу в см, либо ориентироваться по фото).

Сами футболки и принты https://mega.nz/folder/Tgd2WICB#h1wUP9YTNxKPWnScWgAiYw