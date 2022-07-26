Сменить фон с имеющейся фотографии на белый однотонный.

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Закрыт97 заявок1486 просмотров

Добрый день, милый исполнитель! Ситуация такая: нужно сменить фон на фото, что ниже! Фото будет использоваться в качестве документов для поступления в учебное заведение! Ничего ретушировать не нужно, только качественно сменить фон!

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rozelvette
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