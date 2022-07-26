Требуется нанести изображения 2 принтов на 4 футболки. Принты размещаются спереди на груди. Размер и расположение должны соответствовать реальным пропорциям, которые будут предоставлены. Векторные изображения и фото футболок доступны по запросу.
Подредактировать фон для принта футболки
Хочу обновить футболку. Нужно вывести красиво фон с черного в белый или прозрачный
Выбранный исполнитель
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