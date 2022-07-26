Подредактировать фон для принта футболки

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Хочу обновить футболку. Нужно вывести красиво фон с черного в белый или прозрачный 

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