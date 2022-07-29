Необходимо вырезать объект на фотографии и разместить на белом фоне

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок587 просмотров

Здравствуйте,необходимо вырезать объект на фотографии и разместить на белом фоне.

Приложили две фотографии: исходную,которую нужно отредактировать и как должно получиться на выходе. 

3 года назад
a-luxkz
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