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Закрыт26 заявок722 просмотра

Основная задача: подобрать фотографии для будущих анкет про нянь. Необходимо подобрать всего 53 фотографии. По три для каждого человека. Более детальную информацию отправлю в ТЗ.

3 года назад
RostokinaSvetlan
Светлана 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алена
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
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Євгенія
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
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Илья
 
22 года
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Рильский
 
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3 года назад
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Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Вікторія
 
21 год
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3 года назад
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Полина
 
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Александр
 
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Глеб
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Валерия
 
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Анна
 
21 год
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2 года назад
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Александр
 
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3 года в сервисе
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2 года назад
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Анна
 
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Ангелина
 
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Василисса
 
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3 года в сервисе
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Владислав
 
26 лет
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3 года назад
Екатерина
 
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1 отзыв
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Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
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час назад
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3 года назад
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Обработка фотографий
Андрій
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Дар'я
 
19 лет
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3 года назад
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34 года
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3 года назад
15 отзывов
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Юрий
 
29 лет
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Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
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10 месяцев назад
3 года назад
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3 года назад
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27 лет
3 года в сервисе
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13 отзывов(-1)
3 года назад
Анна
 
21 год
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Была
8 дней назад
23 отзыва
3 года назад