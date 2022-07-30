Обработать фото для веб

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Завершен9 заявок347 просмотров

Нужно на фото заменить цвет фона, подправить цвета и резкость на лице, затереть кольцо

3 года назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
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месяц назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Быстро и красиво Рекомендую
Всё супер.Рекомендую.

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Лучший дизайнер фото марта
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Обработка фотографий
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Karfagen90
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