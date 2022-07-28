Обработка фотографий

Необходимо заменить логотип на фотографии с логотипом Apple. Ожидается качественная обработка изображений. Оплата будет произведена на карту в России.
Обработка фото
Здравствуйте, нужно обработать фото.
1. поменять фон
2. ретушь
3. убрать усталость с лица )
Заявки фрилансеров
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