Заменить логотип на фото

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок250 просмотров

Добрый день. Нужно заменить логотип на Apple.

Оплата на карту в рф

3 года назад
karandashc
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год назад

Выбранный исполнитель

yaroslavzxsss
Ярослав 
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3 года назад
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Супер! Максимально оперативно и качественно) Рекомендую Ярослава к сотрудничеству! Успехов!!))
Всем рекомендую Константина! Оперативный и добрый заказчик!

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yaroslavzxsss
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