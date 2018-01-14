karandashc

Константин karandashc

 
33 годаРоссия/Липецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
yaroslavzxsss
Ярослав 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Заменить логотип на фото
Всем рекомендую Константина! Оперативный и добрый заказчик!
Супер! Максимально оперативно и качественно) Рекомендую Ярослава к сотрудничеству! Успехов!!))
Ответный отзыв
kkvxll1
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать эмблему из фото и контура
Был рад сотрудничать)
Рекомендую к сотрудничеству, качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничество:)
Ответный отзыв
Iwanenko
Сергей 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
$2
10 баллов
6 лет назад
Накрутить опрос вконтакте
Спасибо Константину! Один из лучших заказчиков! Отлично держит связь, оплатил раньше, чем я закрыл проект! Ставлю твердые 5 баллов! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень быстро и профессионально выполненная работа. Спасибо огромное Сергею!
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dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Доработать эмблему (лого)
Все отлично, буду рад сотрудничать дальше.
Евгений качественно выполнил заказ, всем рекомендую!)
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girlaloud
Татьяна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Повысить уникальность текста параграфа из курсовой
Спасибо за сотрудничество!
Татьяна- профессионал своего дела. Чётко, быстро, без лишних разговоров была выполнена задача. Рекомендую!)))
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