karandashc

Добрый день ) Требуется написать уникальный (допустимый объем заимствований в работе должен составлять не более 20%) сценарий деловой игры по избирательному праву.
- Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $7
Добрый день! Нужно повысить уникальность текста, оформить в соответствие с требованиями. Количество знаков без пробелов ~ 9 тыс. Тема про избирательное право P.s. оплата возможна на карту рфРерайтинг14 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5
Доброго дня! Нужно заменить фото на мониторе экрана.Обработка фотографий20 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день. Нужен дизайн проект квартиры 35 кв м. Будет выполнена предчистовая отделка от застройщика. Перепланировка не нужна, Бюджет на ремонт закладывается не большой., делаем по минимум но чтобы было красиво и удобно:) 3D Визуализация ...Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрытгод назад
- $5
Добрый день. Нужно заменить логотип на Apple. Оплата на карту в рфОбработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад
- $7
Добрый день. Нужно перерисовать стикер.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Добрый день. Необходима консультация по вопросу нарушения трудового права и составление запроса в трудовую инспекцию с последующим сопровождением.Юридические услуги6 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужно сделать эмблему из имеющегося контура и набора фотографий. Подробное описание во вложении. Бюджет ограничен-300р. Просьба не оставлять заявки, если вас это не устраивает.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $8
Добрый день. Необходимо написать статью по материалам дипломной работы. (гуманитарная направленность) Объем: 8 страниц Срок: до 09:00 мск 14.06.2018Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $16
Добрый день. Необходимо проработать список литературы в дипломной работе. Корректно расставить ссылки на источники, оформить согласно ГОСТу. Подробнее напишу в лс. Срок- 12.06.18Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Добрый день. Необходимо накрутить опрос Вконтакте. Ссылку кину в лсСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $25
Добрый день. Необходимо написать [b]проект[/b] для ВКР на тему "Корпоративная культура". Есть примерное название проекта и общее представление. ТЗ во вложении. Срок: до 16.04.2018 Оплату на карту РФ или ЯД. p.s. просьба оставлять заявки с [b]опытом [/b]написания подобных работ.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Добрый день. Необходимо сделать анализ молодёжной политики в субъектах РФ. ТЗ во вложении. Регионы для анализа: Иркутская и Саратовская область. Срок: до 09.04.2018 Оплата на карту РФ или ЯД.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Добрый день. Необходимо доработать эмблему. А именно: поработать с цветом и подходящим фоном. Пример во вложении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Добрый день. Необходимо повысить уникальность текста параграфа из курсовой. (до 60-70 %) Объем- 3 страницы А4. Пример текста во вложении. Срок- 11.01.17 до 9:00 по мскРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Добрый день. Необходимо перечатать лекции. Объем-18 тетрадных страниц. Срок-до 24.12.17 Пример во вложении.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Доброго дня, уважаемые фрилансеры! Необходимо переделать статью на тему установки и эксплуатации теплых полов. Изменений должно быть НЕ больше 15 %! Исходник есть-8739 знаков (без пробелов) По оплате: 1000 знаков-25 рублей. Работу нужно выполнить до завтра (10:00 по мск)Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Всем привет! нужен человек который исправит баг на сайте , который связан скорее всего с шаблоном. баг выглядит так: http://f1.s.qip.ru/xdQJKymj.jpg После того как на главной странице добавляешь новость дизайн сайта падает и получается вот так: (только ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад