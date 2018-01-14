karandashc

Всем привет! нужен человек который исправит баг на сайте , который связан скорее всего с шаблоном. баг выглядит так: http://f1.s.qip.ru/xdQJKymj.jpg После того как на главной странице добавляешь новость дизайн сайта падает и получается вот так: (только ...