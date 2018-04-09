Сравнительный анализ молодёжной политики

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок131 просмотр
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Добрый день. Необходимо сделать анализ молодёжной политики в субъектах РФ. 

ТЗ во вложении. 

Регионы для анализа: Иркутская и Саратовская  область. 

Срок: до 09.04.2018

Оплата на карту РФ или ЯД. 

6 лет назад
karandashc
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад