Написание части дипломной работы ТАМОЖНЯ

Здравствуйте, мне нужна помощь в написании курсовой работы. Тема курсовой "Банковские риски и механизм управления ими" требования: 50 листов, 60%-65% оригинальности (в антиплагиате). крайний срок до 3 мая 3 главы: 1часть теоретическая ( например. 1. Сущность банковских рисков 1.1 понятие и ...
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Направление таможенное дело – специализация – таможенная логистика, специалитет.
Тема ВКР " Анализ деятельности участника ВЭД (на примере ООО ***) "
Имеется преддипломный отчет, который и будет являться 1-2 главой ВКР. Но в этом отчете нужно исправить два последних пункта:
Анализ основных направлений деятельности компании
Анализ результатов внешнеэкономической деятельности
Все это должно быть связано с таможней, описано полное взаимодействие с ТО. далее по проблемам обозначенным в этих пунктах – пишется 3 глава с проектом решения данных проблем. Используются только действущие правовые акты, кодекс ЕАЭС, Плагиат 80%. Нужен именно специалист таможенного дела.
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