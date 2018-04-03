Написание части дипломной работы ТАМОЖНЯ

Направление таможенное дело – специализация – таможенная логистика, специалитет.

Тема ВКР " Анализ деятельности участника ВЭД (на примере ООО ***) "

Имеется преддипломный отчет, который и будет являться 1-2 главой ВКР. Но в этом отчете нужно исправить два последних пункта:

Анализ основных направлений деятельности компании

Анализ результатов внешнеэкономической деятельности

Все это должно быть связано с таможней, описано полное взаимодействие с ТО. далее по проблемам обозначенным в этих пунктах – пишется 3 глава с проектом решения данных проблем. Используются только действущие правовые акты, кодекс ЕАЭС, Плагиат 80%. Нужен именно специалист таможенного дела.

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