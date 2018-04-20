Накрутить опрос вконтакте

$5
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен4 заявки198 просмотров
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Добрый день. Необходимо накрутить опрос Вконтакте. Ссылку кину в лс

6 лет назад
karandashc
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Iwanenko
Сергей 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад
$2
1 день
Очень быстро и профессионально выполненная работа. Спасибо огромное Сергею!
Спасибо Константину! Один из лучших заказчиков! Отлично держит связь, оплатил раньше, чем я закрыл проект! Ставлю твердые 5 баллов! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.