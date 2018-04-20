Таргетинговая реклама(Настройка+ бюджет)Первый месяц мы проводим тест ,найдем оптимальное рекламное предложение.Таргет Вк-5900рТаргет Инст-5900рТаргет Facebook-5900рВсе вместе стоит 18000р ( создание рекламного предложения+тест+бюджетное тестирование)
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Добрый день. Необходимо накрутить опрос Вконтакте. Ссылку кину в лс
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