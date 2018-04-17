Размещение комментариев в аккаунте инстаграма

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок154 просмотра
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На протяжении 2 недель требуется комментировать посты в коммерческом инстаграме с 4 различных аккаунтов.

Как минимум 2 аккаунта должны быть открытыми.

Аккаунты не должны иметь определенной географической привязки.

В день 2 поста х 4 комментария на пост (тема + поддержание диалога).

Комментатор должен обладать хотя бы самыми общими знаниями в сфере спортивного питания - или уметь нагуглить по теме. Комментарии не предполагают глубокого знания предмета - нужно описание пользовательского опыта.

Подробнее в техзадании после выбора исполнителя.

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6 лет назад
pupkinewan
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад