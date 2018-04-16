Консультация специалиста по рекламе SMM

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок169 просмотров
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Есть сайт watsonbags.ru

Меня интересуют способы привлечения клиентов в соцсетях. 

Какой должен быть план, на какие результаты можно выйти? 

Интересуют в итоге реальные подписчики и реальные продажи, а не накрутка ботов.

6 лет назад
hasumad
Вадим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад