Создать для 2-х заведений отдельно страницу FB и Insta,

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок187 просмотров
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Нужно грамотно создать и связать между собой страницы FB and Insta, для 2 ресторанов в Вильнюсе.

Для одного уже есть действующая страничка с оценками и лайками, ее потом нужно объединить с новой которую вы создадите. Нужно чтобы на оба заведения был один account который управляет, так как на нашем уже есть около 1000 друзей, так лучше чтобы был он. И помочь настроить инструменты оплаты банковской карточкой для рекламы.

6 лет назад
guest_14897626474276
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад