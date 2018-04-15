Создать для 2-х заведений отдельно страницу FB и Insta,

Нужно грамотно создать и связать между собой страницы FB and Insta, для 2 ресторанов в Вильнюсе.

Для одного уже есть действующая страничка с оценками и лайками, ее потом нужно объединить с новой которую вы создадите. Нужно чтобы на оба заведения был один account который управляет, так как на нашем уже есть около 1000 друзей, так лучше чтобы был он. И помочь настроить инструменты оплаты банковской карточкой для рекламы.