Необходимо разработать рекламные посты для Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать рекламные посты для компании Be My Breed

Деятельность: продажа амуниции для собак из натуральной кожи

Темы:

Объявление по ошейникам 

Объявление по поводкам 

Объявление по шлейкам 

Объявление по намордникам 

Объявление по ринговкам 

Объявление по как подобрать размер ошейника 

Объявление по как подобрать размер поводка 

Объявление по как подобрать размер шлейки 

Объявление по как подобрать размер намордника 

Размер поста 1200 х 628 

прошу отправить примеры работ

6 лет назад
neoneonnsk
Денис 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Подписчики instagram

    3000 Подписчиков  из Украины, живые, не боты, не иностранцы, не продающие, не рекламные страницы.  Основная масса подписчиков (90-80%) должна сохраниться по окончании заказа. https://www.instagram.com/kotelevskaya.photo/  пробных 50 человек добавляет исполнитель.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мария Зимина (Dreamsilver )

    Это сылка страницы на фейсбуке женщины которой нужно помочь с продвижением ее как мастера по бацзы, таро, метафорическим мастер классам.Чтобы она смогла преподавать и давать мастер класы по скайпу для сбора денег на лечение от ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SMM специалист на постоянную работу

    Компания - агенство по продаже билетов на концерты, в театры и другие события - ищет [b]SMM специалиста на постоянную удаленную работу.[/b] Мы будем рады развитию нашей команды в Вашем лице :) [b]Ваша работа будет включать:[/b][list][*]Определение целевой аудитории ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расскрутка Телеграмм канала. 50 000 подписчиков

    Всем привет!    Срочно надо расскрутить канал до 50 000 Подписчиков.   Оплата хорошая!    БЕЗ предоплат! Предоплата возможно только после хотя бы какого то результата.   Телеграмм: @DarkWorkAdmin

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение организации в соц сетях vkontakte, facebook

    необходимо делать постоянное продвижение компании в соц сетях facebook и vkontakte. работы начали в середине февраля 2018. facebook постоянно блокирует страницу, что оч раздражает и текущий специалист ничего с этим сделать не может. Компания занимается ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работа с моим каналом YOUTUBE

    Напоминаю в этом задании 2 видеоролика нужно просмотреть каждый и в каждом поставить лайк, и на каждый написать положительный или нейтральный комментарий где то в районе 170 знаков каждый. Также надо подписаться на мой канал 1 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение Telegram

    Продвижение для телеграм канала, на котором происходит размещение вакансий в IT сфере, а именно в CPA/CPI/WAP CLICK/PPC сетях. Нужен прирост активной целевой аудитории.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад