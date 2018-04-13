3000 Подписчиков из Украины, живые, не боты, не иностранцы, не продающие, не рекламные страницы. Основная масса подписчиков (90-80%) должна сохраниться по окончании заказа. https://www.instagram.com/kotelevskaya.photo/ пробных 50 человек добавляет исполнитель.
Необходимо разработать рекламные посты для Facebook
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать рекламные посты для компании Be My Breed
Деятельность: продажа амуниции для собак из натуральной кожи
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Объявление по как подобрать размер ошейника
Объявление по как подобрать размер поводка
Объявление по как подобрать размер шлейки
Объявление по как подобрать размер намордника
Размер поста 1200 х 628
прошу отправить примеры работ
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