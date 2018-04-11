Работа с моим каналом YOUTUBE

Напоминаю в этом задании 2 видеоролика нужно просмотреть каждый и в каждом поставить лайк, и

на каждый написать положительный или нейтральный комментарий где то в районе 170 знаков каждый. Также надо

подписаться на мой канал 1 раз. На каждый ролик сделать по 2 скриншота.

1. Просмотреть ролик ютуб до конца

2. Зарегистрироваться на канале (Стать Подписчиком) При этом данные подписчика должны быть открыты и

соответствовать данным исполнителя иначе я не увижу данных у себя на канале и не смогу идентифицировать подписчика

3. Поставить Лайк на ролике

4.Оставить в обсуждениях положительный или нейтральный комментарий простым языком, чтобы это не выглядели как

реклама

Комментарий должен быть уникальный авторский содержательный комментарий текст 85+ уникальности по теме ролика

Не менее 170 знаков с пробелами

5. Сделать 2 скриншота