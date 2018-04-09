Нужен специалист для продвижения в Инстаграме

Целевая страница http://hollandec.com/lp/ Либо если получится прицелиться детально то: Для новичков: http://hollandec.com/lp/beginners/index.html Для продвинутых: http://hollandec.com/lp/pro/index.html Есть группа https://vk.com/club10987186 Нужно настроить таргетинг, ретаргетинг настраивать не нужно. Когда оставляете заявку, опишите в 2 двух словах каким образом вы собираетесь целиться в аудиторию. Целевая аудитория платежеспособные люди, любящие активный ...