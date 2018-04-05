Нужно добавить людей из группы facebook в друзья и пригласить в группу

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки152 просмотра
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Нужно добавить людей из группы facebook в друзья и пригласить в группу,нужно чтобы делалось это автоматически с помощью какого-то скрипта или чего-то другого ..

6 лет назад
a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад