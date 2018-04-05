Привет. 25 мая проводим международную нетворкинг конференцию в Москве с известными пикерами. Нужно настроить рекламу в соцсетях. Цель – целевые заявки на лендинге, которые будут конвертировать в продажи. Оплата – фикс за заявку с нашим ...
Нужно добавить людей из группы facebook в друзья и пригласить в группу
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Нужно добавить людей из группы facebook в друзья и пригласить в группу,нужно чтобы делалось это автоматически с помощью какого-то скрипта или чего-то другого ..
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