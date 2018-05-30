SMM менеджер

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен12 заявок196 просмотров
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Здравствуйте. 

Требуется через соц.сети (можно не только соц.сети). Привлечь 100.000 посетителей за месяц на медицинский сайт 

Все подробности при личном общение 

Спасибо

6 лет назад
EFilatov
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kolbear
Артур 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
6 лет назад
$50
10 дней
Спасибо
Приятно иметь дело с такими заказчиками