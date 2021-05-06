EFilatov

Евгений EFilatov

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Skype - PhilatovEvgeny Mail - [email protected] Isq - 699215165
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
4 года назад
Решить seo проблему после редиректа
Рекомендую! Отличная коммуникация, быстрая проверка!
Миxаил справился прекрасно Все быстро и четко Мои рекомендации
Ответный отзыв
inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
$12
10 баллов
4 года назад
Проблемы с версткой
Благодарю за сотрудничество!
Спасибо
Ответный отзыв
inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
$20
10 баллов
4 года назад
Редирект сайта
Благодарю за сотрудничество! 👍
все отлично
Ответный отзыв
inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
$20
10 баллов
4 года назад
Перенести тему с одного сайта на другой
Спасибо! Отличный проект!
рекомендую
Ответный отзыв
inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
$35
10 баллов
4 года назад
Требуется помощь в настройке сайта
Отличная сделка! 👍👍 Спасибо!
Как всегда справился
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