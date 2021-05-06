Необходимо разработать рекламную кампанию для онлайн школы испанского языка в тизерной сети Lucky Ads. География - Москва и МО. Креативы на ваше усмотрение, предпочтительно с изображением Пабло Эскобара и текстом 'Ты не выдержишь и 2 месяцев интенсива Испанского'. Открыты к вашим идеям и предложениям.
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо решить проблему дублирования страниц с GET-параметрами, которые влияют на индексацию сайта. Рекомендуется использовать директиву Clean-param в robots.txt, чтобы поисковые системы игнорировали незначащие параметры и объединили сигналы со страниц-копий. Это поможет улучшить видимость важных страниц в поисковой выдаче.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Проблемы с версткойHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
редирект сайтаЗавершен4 года назад
Перенести тему с одного сайта на другойЗавершен4 года назад
Добрый День Прошу полноценно перенести тему с одного сайта на другой Рубрики, внутренние страницы и прочее Это все - спасибоСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
требуется помощь в настройке сайта, перенос картинок с одного проекта на другой с последующим редиректомСистемное администрированиенет заявокЗавершен4 года назад
Добрый День Сейчас делаю из нескольких сайтов один большой После того, как массово перенес весь контент, стал переносить картинки Но возникла проблема - после того, как скопировал все файлы со старых сайтов ...Завершен4 года назад
Добрый День Есть 6 медицинских информационных сайтов Нужно выгрузить все статьи с мегатегами и, если реально, перелинковкой И перенести все на новый домен А с ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый День Верстка 3 страниц+ мобильная версия https://www.figma.com/file/kVqP96glvSD5we1kP16hki/Сантехникoff?node-id=0%3A1 Прошу назвать сроки и цену СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день уважаемые дизайнеры Необходимо отрисовать 3 страницы (главная, внутренняя, раздел) для сайта визитки по сантехническим услугам + отдельно для мобильных устройств По сайту: Стиль - минимализм (не надо слайдеров ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый День Надо подключить канал дзена к сайту (РСС лента) СпасибоСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый День Надо подключить канал дзена к сайту (РСС лента) и сделать и сделать в дзене в каждом посте баннер, который будет вести на конкретную страницу сайта СпасибоСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый День На сайте https://beton-house.com/ какой то вирус Из-за этого проблемы с продвижением Просьба найти и удалить (укажите вашу цену)СпасибоТестирование сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый День Необходимо для сайта https://parnik-teplitsa.ru составить ссылочную стратегию для вывода сайта в топ Статьи все проверенны перепроверенны - так что с контентом все нормально Нужна нормальная внешняя оптимизация По всем вопросам пишите ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый День Имеется ряд инфо сайтов, которые находятся в не милости яндекса: https://vash-ortoped.com https://uflebologa.ru https://sdelaipotolok.com https://Schitovidka.su https://Dizain.guru https://Cardio-help.ru https://Toksikolog.com https://gorlor.com Задача следующая Вывести сайты ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Есть ряд инфо сайтов медицинской и строительной тематики (в общей сложности 16 проектов) Нужно увеличить доход на уникума с 21 копейки в среднем до, минимум 30 на каждом Пример сайта https://uflebologa.ru/ ...Управление проектаминет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый День Прошу рассмотреть следующее задание https://docs.google.com/document/d/1Da_bIWG28IrjjVITwIJcgcyHwzOy5NCMVNo18UdP8s4/edit# На все вопрос готов ответить письменно либо голосом Прошу написать стоимость и сроки СпасибоБазы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый День коллеги Нужна консультация по накрутке поведенческих факторов В качестве примера возьмем 2 сайта и составим план Очень желательно не просто общие слова в стиле: трафик должен быть качественным, от живых ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый День Прошу оценить стоимость проекта https://yadi.sk/d/Mb93K72ibrsnIw Верска на вордпресс + указать сроки Сайт визитка - 3 страницы Уважаемые исполнители, не надо писать мне стоимость 200$ и ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад