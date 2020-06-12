Подключить дзен к сайту

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Закрытнет заявок647 просмотров

Добрый День 

Надо подключить канал дзена к сайту (РСС лента) и сделать и сделать в дзене в каждом посте баннер, который будет вести на конкретную страницу сайта 

Спасибо

5 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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