Внести правки на сайт сделанный на Wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок917 просмотров

Что необходимо: 

- добавить дополнительный раздел (сайт на шаблоне WordPress),

- внести правки в контент,

- другое.

WordPress
5 лет назад
decarlo2017
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8 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

Николай
 
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