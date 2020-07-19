Проверить работу сайта на WordPress на предмет нагрузки

Имеется сайт на WordPress, который работает на сервере с 6 ядрами и 6Гб памяти (+8Гб swap-а). Стоит плагин WP Rocket с неограниченным сроком кэширования (записей около 80000). Сервер до возможного оптимизирован, стоит только nginx, без Apache. Посещаемость не особо большая - 25-30 тыс. просмотров в сутки.

До недавнего времени все работало стабильно. Но последнюю неделю начались тормоза и временами всплывает тайм-аут nginx-а. Начали смотреть с сисадмином, разрешенных 50 процессов на пользователя не хватало, увеличили до 100. Через день такая же ситуация, увеличили до 200. Последние дни независимо от активности на сайте, стабильно висят 200 запущенных процессов и только при перезагрузке nginx все обнуляется. Таким образом, процессы почему-то не завершаются и продолжают работать. Следов взлома и вредоносного кода не выявили.

Требуется опытный разработчик WordPress, который готов провести необходимые проверки для выявления проблем с процессами.