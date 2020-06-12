Требуется перенести сайт, который сейчас работает на обычном HTML, на CMS DLE (DataLife Engine). На сайте сейчас 6 страниц + главная.
Правки в шаблон Битрикса
Здравствуйте!В магазин на Битриксе нужно внести небольшие правки:
https://docs.google.com/document/d/15wLLqm-yZ1KGRjYGKT2ac7wrrsABeDsXNBgfCQTyW04/edit
Правки нужны регулярно, ищу ответственного исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Есть сайт https://slav-dostavka.by/ Нужно в личном кабинете реализовать возможность распечатки документов - заявки, счета на оплату, маркировочный лист. Это не Woocommerce.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно провести доработки сайта на WordPress, Woocommerce, улучшить скорость загрузки. Настроить на сайте покупку "в один клик". В ответе напишите свой опыт и стоимость часа работы.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $350
Необходимо доработать функционал сайта на 1С Битрикс, исправить ошибки, дописать несколько модулей, переверстать несколько страниц сайта Сайт https://sport-komplekt.ru/ Также требуется сопровождение сайта, устранение мелких проблем Тех задание вышлю на эл. почтуСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Сам специалист Б24, интегрировали Сайт cms битрикс с Б24. Все идеально работает. Но, нужно доделать один нюанс. Через модуль или через вебхук передавать одну строчку из админ-панели. Жду Ваши предложения)Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На уже имеющемся сайте надо создать новую страницу в общей стилистике (в плане цвета и наших логотипов). Новая страница посвящена новой услуге. На главной странице надо добавить 2 кнопки – По кнопке 1 останется ...Завершен5 лет назад
Прикрепил ТЗЗавершен5 лет назад
Требуется специалист, с опытом работы со скриптом каталога сайтов, который может посоветовать хороший скрипт каталога сайтов, а так же произвести установку скриптов + дизайн. Вообщем имеется около 20 доменов на которые нужно проинсталлировать доски.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Написана бонусная система, но на финальном шаге - при списании бонусов - бонусы не списываются, сумма заказа не изменяется. нужно пофиксить эти баги/Завершен5 лет назад
Нужно заменить дизайн меню в шапке, рубрик в сайдбаре, шапок в сайдбаре, футер, двух кнопок на главной. Сайт работает на Wordpress. Укажите стоимость работы.Завершен5 лет назад