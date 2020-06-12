Правки в шаблон Битрикса

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Завершен3 заявки543 просмотра

Здравствуйте!В магазин на Битриксе нужно внести небольшие правки:

https://docs.google.com/document/d/15wLLqm-yZ1KGRjYGKT2ac7wrrsABeDsXNBgfCQTyW04/edit

Правки нужны регулярно, ищу ответственного исполнителя. 

5 лет назад
Nezzar
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mikhael_D
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$30
1 день
Михаил выполнил работу качественно и раньше заявленного срока, всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за подробное ТЗ, и понятные цели. Было очень приятно поработать, надеюсь, не в последний раз.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
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2 дня назад
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Вадим
 
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6 лет в сервисе
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Mikhael_D
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад