Требуется специалист, с опытом работы со скриптом каталога сайтов, который может посоветовать хороший скрипт каталога сайтов, а так же произвести установку скриптов + дизайн. Вообщем имеется около 20 доменов на которые нужно проинсталлировать доски.
Поправить сайт на водрпресс
Прикрепил ТЗ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Написана бонусная система, но на финальном шаге - при списании бонусов - бонусы не списываются, сумма заказа не изменяется. нужно пофиксить эти баги/Завершен5 лет назад
Нужно заменить дизайн меню в шапке, рубрик в сайдбаре, шапок в сайдбаре, футер, двух кнопок на главной. Сайт работает на Wordpress. Укажите стоимость работы.Завершен5 лет назад
1. http://prntscr.com/sx1d1v не отправляется форма с сайта. Включил отображение ошибок, какая-то проблема с базой данных. http://joxi.ru/Y2LvKNltQZ48Mr sendmail включен. 2. http://prntscr.com/sss72i в оформлении заказа упростить бы структуру - убрать лишний текст, убрать разделение на блоки информации, все поля сделать друг под ...Завершен5 лет назад
Добавить вывод 50 товаров, категории, немного поправить css. И по возможности мне разъяснить эти действия.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Добрый день, нужно выгрузить из modx таблицу с следующим содержанием 1. id (служебное поле для импорта и экспорта) 2. url категории 3. Название категории 4. Категория родитель 5. title ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
https://ros-kkm.ru/56-katalog/22-programmnoe-obespechenie/38-dlya-terminalov-sbora-dannyix/176687-programmnoe-obespechenie-atol-mobilelogistics-v.5.x-22167-basic-dos.html В любом товаре не работает галерея ............. Надо исправить.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно адаптивно сверстать и натянуть на вордпресс сайт Ссылка на дизайн: https://www.figma.com/file/FPzx7pAYZq92SCgQdDXvTp/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82?node-id=0%3A1 У сайта должно быть 3 страницы Главная Главная/проектирование Главная/промывка-и-опрессовка ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
ТЗ пришлю, ничего сверхъестественного.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта нужно настроить тест по определенному алгоритму. Особенностью является наличие отдельного комментария у каждого ответа к вопросу, который отображается только после выбора ответа. Нужна уже готовая система, чтобы внедрить тест на сайт. В гугль ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад