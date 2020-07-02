Поправить сайт на водрпресс

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Завершен3 заявки459 просмотров

Прикрепил ТЗ

5 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$10
24 дня
Escrow
Работаем уже не первый раз. Владимир очень хорошо справился, мне казалось будет трудней, из за запутанного ТЗ. Но все прошло отлично. Рекомендую.
Спасибо за интересные задачи. Уже много раз работали с Глебом. Четкое ТЗ и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад