Нужно сделать фильтры для разделов сайта: 1. Бренды 2. Типоразмеры 3. Тип техники * на скрине фильтры сделаны на одной странице для удобства, на самом деле они должны быть ...
Сверстать и натянуть на вордпресс сайт
Добрый день, нужно адаптивно сверстать и натянуть на вордпресс сайт
Ссылка на дизайн: https://www.figma.com/file/FPzx7pAYZq92SCgQdDXvTp/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82?node-id=0%3A1
У сайта должно быть 3 страницы
Главная
Главная/проектирование
Главная/промывка-и-опрессовка
Общие требования: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nr1vAOYgyBimrJr0wEYYxwJdZjyvV9DaI1dIdSXxnJM/edit?usp=sharing
От вас цена, сроки и антиспам: "трубы"
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