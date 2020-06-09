Сверстать и натянуть на вордпресс сайт

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Закрыт13 заявок12083 просмотра

Добрый день, нужно адаптивно сверстать и натянуть на вордпресс сайт

Ссылка на дизайн: https://www.figma.com/file/FPzx7pAYZq92SCgQdDXvTp/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82?node-id=0%3A1 

У сайта должно быть 3 страницы

Главная

Главная/проектирование

Главная/промывка-и-опрессовка

Общие требования: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nr1vAOYgyBimrJr0wEYYxwJdZjyvV9DaI1dIdSXxnJM/edit?usp=sharing 

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