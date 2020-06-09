Панель управления

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Закрыт8 заявок504 просмотра

есть сайт сделанный на Adobe Muse, нужно сделать к нему панель управления, как вариант на WordPress

WordPress
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rakrugozor
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