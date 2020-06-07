Создать админку для новостного сайта.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок672 просмотра

Необходимо создать админку для новостного сайта для постановки фото, видео, статей, подключения рекламы и прочего функционала.

5 лет назад
sp_29
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Заявки фрилансеров

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